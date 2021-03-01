Arap ülkelerinde koronavirüs ölümleri arttı

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 18:09 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 18:09

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 22, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 17 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 22 kişi vefat etti, 3 bin 599 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 708 kişi iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 428'e, vaka sayısının da 699 bin 88'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 639 bin 639'a ulaştı.



- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 526 kişinin enfekte olduğu, 1107 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında can kaybının 1238'e, vaka sayısının 394 bin 50'ye, iyileşenlerin sayısının ise 382 bin 332'ye çıktığı bildirildi.

