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Dünya

Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artıyor.

AA27 Mart 2020 Cuma 23:05 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 23:05
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abd el-Ali, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 92 kişinin daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yeni vakalardan 46'sının başkent Riyad'da görüldüğünü belirten Ali, ülkedeki toplam vaka sayısının böylece 1104'e yükseldiği bilgisini verdi.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 3 kişi hayatını kaybetti.

KATAR

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 562'ye çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, hastalığa yakalananlardan 43'ünün iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede 23 kişide daha Kovid-19 görüldüğü bilgisini paylaştı.

Böylece toplam vaka sayısının 235'e yükseldiğini belirten Cabir, tedavisi tamamlanan 16 kişinin ise taburcu edildiğini kaydetti.

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