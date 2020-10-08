Arap ülkelerinde Kovid-19 endişesi yükseliyor

AA 08 Ekim 2020 Perşembe 23:43 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 45, Ürdün'de 13, Lübnan'da 6, Filistin ve Cezayir'de 4'er, Bahreyn'de 1 kişi hayatını kaybederken, Yemen'de vaka sayısı arttı.



Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 48 saatte 45 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 357 vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 409'a, vaka sayısının 26 bin 899'a çıktığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 13 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü, 1317 kişinin enfekte olduğu, 202 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Ürdün'de toplam can kaybı 144'e, vaka sayısı 21 bin 517'ye yükseldi, sağlığına kavuşanların sayısı da 5 bin 782 oldu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 6 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1367 yeni vaka tespit edildi.



Böylece virüs kaynaklı can kaybı 439'a, vaka sayısı da 49 bin 744'e çıktı.



Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 640 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 21 bin 625 oldu.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 416 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Söz konusu rakamların işgal ve abluka altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'yi kapsadığı ifade edilen açıklamada, toplam can kaybının 422'ye, vaka sayısının 46 bin 551'e yükseldiği aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 4 kişi daha yaşamını yitirdi ve 138 yeni vaka tespit edildi.



Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1783'e, vaka sayısı da 52 bin 658'e yükseldi.



İyileşen hasta sayısısı ise 101 artarak 36 bin 958'e ulaştı.



Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise virüs nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 457 kişinin enfekte olduğu, 508 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Son verilerle toplam can kaybının 263'e, vaka sayısının 73 bin 933'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 69 bin 411'e ulaştığı bilgisine yer verildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, bir kişide vaka tespit edildiği bir kişinin de sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan bugüne kadar 593 kişinin öldüğü ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 50'ye, iyileşen hasta sayısının ise 1329'a ulaştığı kaydedildi.