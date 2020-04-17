Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

AA 17 Nisan 2020 Cuma 19:54 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 19:55

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 16 artarak 364'e yükseldiğini belirtti.

Ülkede 150 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 bin 418'e çıktığını kaydeden Fevrar, iyileşen hasta sayısının ise 864 olduğunu söyledi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği böylece toplam can kaybının 87'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede 762 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 7 bin 142 olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1049'a ulaştığı aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 5'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 134 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1658 olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca iyileşen hasta sayısının ise 258'e yükseldiği ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 560 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 663'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada virüsü yenen hasta sayısının ise 464'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 7 olarak açıklanmıştı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 40 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 1740'a ulaştığı, iyileşen hasta sayısının ise 725 olduğu aktarıldı.

Ülkede son olarak Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 olduğu duyurulmuştu.