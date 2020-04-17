Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 16 artarak 364'e yükseldiğini belirtti.
Ülkede 150 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 bin 418'e çıktığını kaydeden Fevrar, iyileşen hasta sayısının ise 864 olduğunu söyledi.
- Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği böylece toplam can kaybının 87'ye çıktığı belirtildi.
Ülkede 762 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 7 bin 142 olduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1049'a ulaştığı aktarıldı.
- Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 5'e çıktığı belirtildi.
Ülkede 134 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1658 olduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca iyileşen hasta sayısının ise 258'e yükseldiği ifade edildi.
- Katar
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 560 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 663'e çıktığı aktarıldı.
Açıklamada virüsü yenen hasta sayısının ise 464'e yükseldiği kaydedildi.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 7 olarak açıklanmıştı.
- Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 40 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, toplam vaka sayısının 1740'a ulaştığı, iyileşen hasta sayısının ise 725 olduğu aktarıldı.
Ülkede son olarak Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 olduğu duyurulmuştu.