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Dünya

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 113'e, Irak'ta 74'e, Suudi Arabistan'da 59'a yükselirken Kuveyt ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

AA12 Nisan 2020 Pazar 17:21 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 17:22
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Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 113'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 1617'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 153 olduğu kaydedildi.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 74'e çıktığı belirtildi.

Ülkedeki vaka sayılarının 1318 olduğu, 601 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının da 4 bin 462 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 761'e çıktığı aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkedeki vaka sayısının 1234'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada iyileşenlerin sayısının ise 142'ye yükseldiği kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 630 olduğunu bildirdi.

Kuveyt'te 1, Lübnan'da ise 20 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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