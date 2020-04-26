Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

- Fas
Fas Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 160 olduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamada, toplam vaka sayısının 4 bin 47'ye çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 557'ye yükseldiği kaydedildi.
- Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı da virüs kaynaklı can kayıplarının 139'a çıktığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, vaka sayısının 17 bin 522 olduğu, iyileşenlerin sayısının 2 bin 357'ye yükseldiği ifade edildi.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin 76'ya yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 10 bin 349'a yükseldiği aktarıldı.
- Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, toplam vaka sayısı 3 bin 75 olarak paylaşıldı.
- Katar
Katar Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 929 kişide daha virüs tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 287'ye yükseldiğini açıkladı.
İyileşen hasta sayısının 1012'ye çıktığı kaydedildi.
- Umman
Umman Sağlık Bakanlığı da ülkedeki vaka sayısının 1998'e çıktığını duyurdu.
Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 333 olarak açıkladı.
- Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 2 bin 620'ye, iyileşen hasta sayısının ise 1186'ya yükseldiğini bildirdi.
- Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı virüs bulaşan kişi sayısının 707 olduğunu duyurdu.
Bakanlık, toplam 145 kişinin sağlığına kavuştuğu bilgisini paylaştı.