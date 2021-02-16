Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

AA 16 Şubat 2021 Salı 00:13 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 00:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Lübnan'da 44, Tunus'ta 31, Ürdün'de 18, Fas'ta 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan 44 kişi yaşamını yitirdi, 1739 vaka tespit edildi, 5 bin 828 kişi iyileşti.

Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 37'ye, vaka sayısı 340 bin 861'e, sağlığına kavuşanların sayısı 245 bin 121'e yükseldi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 305 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, salgın nedeniyle toplam vefat sayısı 7 bin 575'e, vaka sayısı 223 bin 549'a, iyileşen sayısı da 183 bin 530'a yükseldi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, bugün Kovid-19 kaynaklı 18 ölümün gerçekleştiğini, 2 bin 312 kişinin hastalığa yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, ülkede toplam vefat sayısının 4 bin 473'e, vakaların 349 bin 562'ye, iyileşenlerin de 328 bin 231'e ulaştığı ifade edildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 14 kişinin vefat ettiğini, 121 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, ülkede Kovid-19'dan yaşanan can kaybının 8 bin 491'e, toplam vaka sayısının 478 bin 595'e, iyileşenlerin de 459 bin 549'a ulaştığı belirtildi.