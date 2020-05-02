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Dünya

Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kaybı artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 176, Kuveyt'te 33, Umman'da 12'ye yükseldi, Filistin'de vaka sayısı arttı.

AA02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:15 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:15
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdelali düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle ülkede 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 176'ya çıktığını duyurdu.

1362 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 25 bin 459'a ulaştığını dile getiren Abdelali, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 765 olduğunu aktardı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 33'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 242 kişi de daha virüs teşhis edildiği ve toplam vaka sayısının 4 bin 619'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 1703'e ulaştığı ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede salgın sebebiyle 1 kişinin daha öldüğü ve toplam can kaybının 12'ye çıktığı kaydedildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 483 olarak duyurulmuştu.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Kudüs'te 3 kişide daha virüs tespit edildiğini söyledi.

Böylelikle Kudüs'te vaka sayısı 167'ye yükselirken, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze ile birlikte toplam vaka sayısı 520 oldu.

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