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Dünya

Arap ülkelerinde Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 623'e, Irak'ta 175'e yükselirken, Ürdün'de ise vaka sayısı arttı.

AA27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:07 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:07
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Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 sebebiyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 623'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, son 24 saatte 160 kişide daha virüs tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 8 bin 857'ye yükseldiğini, virüse yakalananlardan 221 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşenlerin sayısının 5 bin 129'a ulaştığını bildirdi.

- IRAK

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 6 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirmesi sonucu Kovid-19 kaynaklı can kaybının 175'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 287 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 5 bin 135'e çıktığı, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 52 artışla 2 bin 904 olduğu kaydedildi.

- ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 720'ye çıktığını belirtti.

Cabir, enfekte olanlardan 7 kişinin iyileştiğini ve taburcu edilenlerin sayısının 486'ya ulaştığını kaydetti.

Ürdün'de daha önce yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile de her hafta cuma günleri sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edileceğini söyledi.

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