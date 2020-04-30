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Dünya

Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 92'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 98'e yükselirken, Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

AA30 Nisan 2020 Perşembe 00:07 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 00:07
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 75 kişide daha virüs tespit edildiği böylece vaka sayısının 2 bin 3'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1346'ya ulaştığı belirtildi.

- BAE

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Amine ed-Dahhak, düzenlediği basın toplantısında, 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 98'e yükseldiğini söyledi.

Ülkede 549 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısının 11 bin 929'a çıktığını ifade eden Dahhak, toplam 2 bin 329 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktardı.

- BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 52 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vakanın ise 2 bin 921'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni ölümün gerçekleşmediği, ölü sayısının halen 8 ve iyileşen kişi sayısının 1455 olduğu kaydedildi.

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