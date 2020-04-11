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Dünya

Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs bilançosu artıyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı Tunus'ta 671, Gazze ve Batı Şeria olmak üzere Filistin'de 267, Sudan'da 17 oldu.

AA11 Nisan 2020 Cumartesi 07:07 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 07:07
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Tunus Sağlık Bakanlığı, 28 yeni tanı yapıldığını dün ölen olmadığını 25 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

- Filistin

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, yazılı açıklamasında, bir kişide daha virüs tespit edildiğini böylece ülkede sayının 267'ye yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Mey Keyle dün bir vakanın daha vefatıyla ölen sayısının ikiye çıktığını bildirmişti.

- Sudan

Sağlık Bakanlığı iki yeni vakanın tespitiyle ülkede Kovid-19 vakasının 17'ye yükseldiğini, iki kişinin de hayatını kaybettiği açıkladı.

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