Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs nedeniyle can kayıpları artıyor

AA 14 Nisan 2020 Salı 11:04 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 11:04

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkede 7'nci ölüm vakasının yaşandığını ve 63 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, vaka sayısının 1392'ye ulaştığı, bunlardan 4'ünün entübe olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 591 olduğu belirtildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 86 yeni vakanın tespit edildiği toplam sayının 813'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, bugüne dek toplam vefatın 4, iyileşenlerin ise 130 olduğu kaydedildi.

- Libya



Trablus'ta Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 26'ya çıktığı aktarıldı.



Açıklamada, 10 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı, bir pozitif tanıyla ülkedeki vaka sayısının 26'ya yükseldiği ifade edildi.



Koronavirüs nedeniyle Libya'da bir kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi tedavinin ardından taburcu edilmişti.