Arap ülkelerinden Veliaht Prense tepki

BAE ve Bahreyn ziyaretlerinin ardından Bin Selman’ın Tunus, Mısır, Cezayir ve Moritanya’yı da gideceği belirtiliyor. Bu ülkelerde Bin Selman gelmeden tepkiler başladı. Mısır’da muhaliflerler “Ne hoş geldin ne sefalar getirdin” tepkisi gösterdi. Tunus’da ziyareti engellemek için dava açıldı. Cezayir yönetimi, Bin Selman’ın ziyareti öncesi “korkunç suikastı” kınayan bir açıklama yaptı.