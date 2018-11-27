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Arap ülkelerinden Veliaht Prense tepki

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sonra çıktığı bölge turunda Arap ülkelerinden muhtemel ziyaretler öncesi tepkiler geliyor.

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BAE ve Bahreyn ziyaretlerinin ardından Bin Selman’ın Tunus, Mısır, Cezayir ve Moritanya’yı da gideceği belirtiliyor. Bu ülkelerde Bin Selman gelmeden tepkiler başladı. Mısır’da muhaliflerler “Ne hoş geldin ne sefalar getirdin” tepkisi gösterdi. Tunus’da ziyareti engellemek için dava açıldı. Cezayir yönetimi, Bin Selman’ın ziyareti öncesi “korkunç suikastı” kınayan bir açıklama yaptı.  

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