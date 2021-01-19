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Dünya

Arap ülkerinde koronavirüs nedenli ölümler arttı

Ürdün, Cezayir ve Lübnan'da açıklanan rakamlara göre Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı.

AA19 Ocak 2021 Salı 23:49 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 23:49
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 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 4 bin 170'e, Cezayir'de 2 bin 843'e, Lübnan'da 2 bin 20'ye yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 883 kişinin enfekte olduğu, 1553 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 bin 170'e, vakaların 316 bin 427'ye, iyileşenlerin sayısının da 301 bin 893'e yükseldiği aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 249 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 843'e, vakaların 104 bin 341'e, iyileşenlerin 70 bin 993'e yükseldiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 61 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 359 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 20'ye, vakaların 260 bin 315'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

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