Arap yarımadasında Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor

AA 10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:34 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:34

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Umman'da 521'e, Kuveyt'te 482'ye ve Katar'da 188'e yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 207 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Açıklamada, son verilerle toplam can kaybının 521'e, vaka sayısının 81 bin 787'ye, iyileşenlerin sayısının 76 bin 124'e çıktığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 687 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu verilerle toplam can kaybının 482'ye, vakaların 72 bin 400'e yükseldiği, iyileşenlerin ise 64 bin 28 olduğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Böylece virüsten ölümlerin 188'e ulaştığını bildiren Bakanlık, vaka sayısının da 315 artarak 113 bin 262 olduğunu aktardı.

Bakanlık, tedavisi tamamlanıp iyileşenlerin sayısını da 109 bin 993 olarak açıkladı.