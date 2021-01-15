Arap Yarımadası'nda Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA 15 Ocak 2021 Cuma 21:23 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 21:23

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 808 kişinin enfekte olduğu, 903 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 bin 121'e, vakaların 312 bin 851'e, iyileşenlerin 295 bin 705'e yükseldiği aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 407 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 168 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 733'e, vakaların 246 bin 376'ya, iyileşenlerin 218 bin 988'e çıktığı bilgisi verildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha yaşamın yitirdiği, 173 kişinin enfekte olduğu, 181 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 6 bin 313'e, vakaların 364 bin 613'e, iyileşenlerin 356 bin 382'ye çıktığı ifade edildi.