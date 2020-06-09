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Dünya

Araştırma: Karantina tedbirleri Avrupa'da 3,1 milyon kişinin Kovid-19'dan ölmesini engelledi

Bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı ülkelerde uygulanan karantina tedbirlerinin Avrupa'da 3,1 milyon insanın ölümünü önlediğini tahmininde bulundu.

AA09 Haziran 2020 Salı 15:36 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 15:37
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Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, İngiltere'nin Imperial College London Üniversitesinden araştırmacılar, 11 Avrupa ülkesinde okulların, ibadethanelerin, alışveriş merkezlerinin, bar ve restoranların kapatılması ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi önlemlerin virüsün bulaşma oranını düşürerek salgının kontrol altına alınmasını sağladığını öne sürdü.

Araştırmacılar, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Avusturya, İsviçre, İsveç, Danimarka, Norveç ve Belçika'nın olduğu Avrupa ülkelerinde karantina tedbirlerinin uygulanmaya başladığı mart ayından tedbirlerin gevşetilmeye başlandığı mayıs başına kadarki enfeksiyon ve ölüm rakamlarını tedbirler alınmadan önceki rakamlarla karşılaştırdı.

Bilim insanları, bulaşma ve ölüm oranlarına dayanarak geliştirdikleri matematiksel modelde, karantina tedbirlerinin uygulanmaması halinde bu ülkelerde 12 ila 15 milyon kişinin, yani nüfusun yüzde 3,2'si ila 4'ünün enfekte olacağı ve bunun 3,1 milyon ilave can kaybına yol açacağını hesapladı.

- "ÖNLEMLERİN SÜRDÜRÜLMESİ DİKKATLE DEĞERLENDİRİLMELİ"

Araştırmaya önderlik eden, Küresel Bulaşıcı Hastalık Analizi İçin Modelleme Araştırması Merkezinden Dr. Samir Bhatt, incelenen tüm ülkelerde karantina tedbirleri sonrası bulaşma oranının azaldığına dikkat çekerek, "Virüsün bulaşıcılığını kontrol altına almak için önlemlerin sürdürülmesi dikkatle değerlendirilmeli." diye konuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 7 milyonu aşarken, 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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