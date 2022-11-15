Araştırma: Otonom acil frenleme sistemi, kaza oranı ve şiddetini azaltabilir

"Trafik Güvenliği Analitik Araştırma Ortaklığı (PARTS)" ve "Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS)" tarafından kaza verileri kullanılarak 2 yeni araştırma yapıldı.

Otonom acil frenleme sisteminin, kazanın yaklaşması halinde araçları durdurabileceği, yavaşlatabileceği veya kazanın şiddetini azaltabileceği belirtildi.



PARTS tarafından yapılan araştırma kapsamında ABD'nin 13 eyaletinde 12 milyon kaza raporu incelendi.

Frenleme ve uyarı sistemi bulunan araçların, benzer sistemlere sahip olmayan araçlara nazaran öndeki araca çarpma oranının yüzde 49, yaralanma ile sonuçlanan kazaların yüzde 53 daha az olduğu tespit edildi.

IIHS tarafından yapılan diğer araştırmada da otonom acil frenleme sistemine sahip kamyonetlerde kaza oranının yüzde 43, yaralanmayla sonuçlanan kazaların yüzde 42 daha düşük olduğu görüldü.

İki araştırmada da son yıllarda araçlarda kullanımı artan otonom acil frenleme sisteminin, araçların diğer araçlara arkadan çarptığı kazaların yaklaşık yüzde 50'sini ve kamyonet kazalarında yüzde 40'tan fazlasını azaltabileceği ortaya çıktı.

- OTONOM ACİL FRENLEME SİSTEMİ KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

Son yıllarda dünya genelinde kullanımı artış gösteren otonom acil frenleme sisteminin Ağustos 2023'ten itibaren hafif ticari araçların yüzde 95'inde olması gerektiği ifade ediliyor.

BMW, Hyundai, Mazda, Subaru, Tesla, Toyota ve Volvo gibi markalar, geçen yıldan bu yana ürettikleri araçların yüzde 90'ında otonom acil frenleme sistemini kullanıyor.

Mitsubishi, Ford, Mercedes-Benz, Stellantis, Volkswagen ve Honda, bu yıl araç modellerinin yüzde 90'ında söz konusu sistemi standart hale getirdiklerini açıkladı.

2022 model araçlarının yüzde 73'ünün söz konusu sisteme sahip olduğunu açıklayan General Motors, 2023'te hedeflerinin yüzde 90 olduğunu bildirdi.