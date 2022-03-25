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Dünya

Araştırma raporu: Savaşın maliyeti 63 milyar dolar

Ukraynalı analistlerin yayımlanan raporuna göre, Rusya'nın başlattığı savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği zararın yaklaşık 63 milyar dolar değerinde olabileceğini bildirdi.

AA25 Mart 2022 Cuma 22:33 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 22:33
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Kiev Ekonomi Okulunun (KSE) Analitik Bölümü'nce yayımlanan rapora göre, Rusya'nın açtığı savaşın 24 Mart itibarıyla Ukrayna'nın altyapısına verdiği zararı 62 milyar 889 milyon dolar olarak hesaplayan analistler, bu miktarın sadece geçen hafta 3,5 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Analistler, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın başından bu yana Rus ordusunca 8 binden fazla yol, 260 köprü, 4 bin 431 konut, 92 fabrika veya işletme, 378 eğitim kurumu, 138 sağlık tesisi, 2 liman, 8 sivil ve 10 askeri havaalanı ile aralarında nükleer santralin de bulunduğu 8 elektrik santraline zarar verildiğini veya yıkıldığını hesapladı.

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