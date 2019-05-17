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Araştırmacılar samanyolunda gizemli bir yıldız buldular: Bizim galaksimizden değil

Çinli araştırmacılar, samanyolu galaksisinde ortaya çıkmış gibi görünmeyen olağandışı bir yıldız bulduklarını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Nature Astronomy'de yayımlanan bir araştırmaya göre, bilim insanları J1124 + 4535 adlı yeni bir yıldızla karşılaştılar ve yıldızın galaksimizdeki diğer yıldızlardan farklı olduğunu keşfettiler.
 
Keşfedilen yıldızın, yedi parlak yıldızdan oluşan Büyük Ayı olarak bilinen bir takımyıldızın içinde bulunduğu bildirildi.
 
Büyük Gökyüzü Alanlı Çok Amaçlı Fiber Spektroskopik Teleskop (LAMOST), ile yapılan araştırmalar esnasında yabancı yıldızın az miktarda magnezyum içerdiği bulundu. Keşfin ardından yapılan daha ileri çalışmalar da bulguları doğruladı.
 
Cüce galaksilerde yıldızların oluşması çok daha uzun sürer, bu yüzden magnezyum-demir oranı farklıdır.
 
Birbirine yakın oluşan yıldızların kimyasal bileşimi genellikle ortak elementler içermeleri bakımından benzerdir.
 
Ancak, "yeni" yıldızın bileşimi ile Samanyolu'ndaki komşuları arasında bir benzeşme yoktur. Sonuç olarak, araştırmacılar J1124 + 4535'in farklı bir konumda oluşması gerektiğini önerdiler.
 
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan araştırmacılardan biri, "Samanyolu gibi galaksilerin genişleyebildiğini ve çevrelerindeki diğer küçük galaksileri emebileceklerini gösteriyor. Bu yıldız da Samanyolu galaksimizin yuttuğu küçük galaksilerin birinden kalmış olabilir." diye konuştu

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