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Dünya

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, ABD'nin Küba ve Venezuela yaptırımlarını eleştirdi

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 9. Amerika Ülkeleri Zirvesi'nde, Kovid-19 salgınının Latin Amerika'ya etkilerine dikkati çekti, ABD'nin Küba ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

AA10 Haziran 2022 Cuma 04:26 - Güncelleme:
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Fernandez, ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, "Latin Amerika ve Karayipler'in, salgından gelişmekte olan dünyanın en borçlu bölgesi olarak çıkmasından endişe duyuyoruz." dedi.

Dünyada adaletsiz mali kuralların uygulandığını belirten Fernandez, "milyonlarca kişi fakirlik çukurunda mahsur kalırken kazancı birkaç kişinin topladığını" dile getirdi.

Fernandez, Küba ve Venezueula gibi bazı Latin Amerika ülkelerinin zirveye davet edilmemesini eleştirerek, "Küba, 60 yıldan uzun süredir soğuk savaş yıllarında uygulan kuşatmaya dayanıyor ve Venezuela, insanlığı kırıp geçiren bir salgın milyonlarca hayatı beraberinde sürüklerken diğer bir kuşatmaya katlanıyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'a seslenen Fernandez, "Başkan Biden, sizin hükümete gelişinizden önceki yıllar, önceki yönetim tarafından belirlenen bölgemiz için son derece zararlı bir politika ile işaretlendi. Bu politikaların değişmesinin ve verilen zararın telafi edilmesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Alberto Fernandez, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bizi oldukça etkiledi. Acil bir şekilde savaş felaketine son verecek müzakere planları oluşturulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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