Arjantin ile Rusya arasında görüşme

AA 02 Şubat 2021 Salı 20:52 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 20:52

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile başta Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının sağlanması olmak üzere, iki ülkedeki salgın durumunu ve Arjantin'in Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürüttüğü müzakereyi görüştü.

Arjantin Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fernandez, Rus aşısı Sputnik V'nin sağlanması için gösterilen çabadan ötürü teşekkür ederek, aşılama kampanyasının sonuçlarının mükemmel olduğunu ve yan etkilerin olmadığını belirtti.

Fernandez, Sputnik V aşısının Arjantin ve Latin Amerika'ya tedarikini garanti altına almak için de Rus mevkidaşından yardım istedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Arjantin'in uzlaşılan aşı miktarını alması için aşı üretiminin artırıldığını ve Rusya'nın, Arjantin'in Sputnik V'yi güvenli ve etkili olarak değerlendirmesini takdir ettiğini aktardı.

Putin'in Rusya'ya davetini olumlu karşılayan Fernandez, iki ülke arasındaki ilişkiyi öncelikli olarak değerlendirerek, Rusya'yı ziyaret edeceğini kaydetti.

Fernandez, ülkesinin IMF ile yürüttüğü müzakereleri hatırlatarak, Putin'den, bu müzakerelerde Arjantin'i desteklemesini istedi.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

Arjantin, Rusya ile toplamda 10 milyon doz Sputnik V aşısı alımında anlaşmış ve bu kapsamda Arjantin'e 24 Aralık'ta 500 bin dozdan fazla aşı getirilmişti.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 48 bin 249 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 933 bin 853 kişide görüldü.