Arjantin Kovid-19 nedeniyle Avrupa, ABD, Çin, Güney Kore, Japonya ve İran'dan uçuşları durdurdu

AA 13 Mart 2020 Cuma 07:27 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 07:27

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütünün "pandemi" ilan ettiği Kovid-19 virüsüne karşı aldığı önlemleri anlatmak üzere ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Fernandez, virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde bir kararname çıkarılacağını belirterek, bu kapsamda Avrupa ülkeleri, ABD, Güney Kore, Japonya, Çin ve İran gibi virüsten yoğun etkilenen ülkelerden gelen uçuşların 30 gün askıya alındığını bildirdi.

Kovid-19 teşhisi konulan, şüpheli vaka olarak adlandırılan ve son iki hafta içinde virüsten etkilenen bölgelerden ülkeye dönen kişilerin 14 gün zorunlu olarak karantinaya alınacağını ifade eden Fernandez, buna uymayanlara karşı cezai yaptırımlar uygulanacağını kaydetti.

Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle 1 kişi öldü, vaka sayısı ise 31 olarak kayıtlara geçti.