İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3176
  • EURO
    7,0837
  • ALTIN
    320.678
  • BIST100
    93639.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arjantin Kovid-19 nedeniyle Avrupa, ABD, Çin, Güney Kore, Japonya ve İran'dan uçuşları durdurdu
Dünya

Arjantin Kovid-19 nedeniyle Avrupa, ABD, Çin, Güney Kore, Japonya ve İran'dan uçuşları durdurdu

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, 30 gün boyunca virüsten yoğun etkilenen ülkelerden gelen uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

AA13 Mart 2020 Cuma 07:27 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 07:27
ABONE OL

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütünün "pandemi" ilan ettiği Kovid-19 virüsüne karşı aldığı önlemleri anlatmak üzere ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Fernandez, virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde bir kararname çıkarılacağını belirterek, bu kapsamda Avrupa ülkeleri, ABD, Güney Kore, Japonya, Çin ve İran gibi virüsten yoğun etkilenen ülkelerden gelen uçuşların 30 gün askıya alındığını bildirdi.

Kovid-19 teşhisi konulan, şüpheli vaka olarak adlandırılan ve son iki hafta içinde virüsten etkilenen bölgelerden ülkeye dönen kişilerin 14 gün zorunlu olarak karantinaya alınacağını ifade eden Fernandez, buna uymayanlara karşı cezai yaptırımlar uygulanacağını kaydetti.

Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle 1 kişi öldü, vaka sayısı ise 31 olarak kayıtlara geçti.

Çamurdan gelen enerjiyle 3.3 milyon lira tasarruf edildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar
Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Doğu'ya İHA ve SİHA üssü
Doğu'ya İHA ve SİHA üssü

Doğu'ya İHA ve SİHA üssü

Yunan basınından Hafter iddiası! Pes ediyor
Yunan basınından Hafter iddiası! Pes ediyor

Yunan basınından Hafter iddiası! Pes ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.