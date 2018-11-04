Arjantin'de 110 milyon yıl öncesine ait dinozor fosilleri bulundu

Ülkenin orta kesimlerinde İspanyol ve Arjantinli bilim insanlarının yaptığı kazılarda bulunan fosillerin 3 ayrı dinozora ait olduğun ve Diplodocus, Brontosaurus ve Lavocatisaurus cinsi bu hayvanların otçul beslendikleri belirtildi. Araştırmacılar Lavocatisaurus cinsi dinozorunsa literatürde yeni bir cins olduğunu söyledi.

Egidio Feruglio Müzesi araştırma görevlisi ve Arjantin Ulusal Bilim Araştırma Komisyonu üyesi Jose Luis Carballido yaptığı açıklamada "Bulduğumuz kemikler hayvanların kafatası, hortum, çene ve dişlerine ait. Ayrıca göz yuvalarına ait bazı kemikler de bulunuyor. Tüm parçaları birleştirip bütün bir iskelet oluşturmayı başardık" diye konuştu.

Luis Carballido ayrıca boyun, sırt ve kuyruk kemiklerine ait parçalar da bulduklarını sözlerine ekleyerek "Fosillere rastlamayı ummadığımız bir yerde yeni türler de keşfettik. Ayrıca bir kafatasını oluşturacak tüm parçalara sahibiz." ifadelerini kulandı.

Arjantin La Matanza Ulusal Üniversitesi'nin cuma günü açıkladığı yeni bulguların 12 metrelik olgun bir dinozorla 6-7 metre uzunluğunda iki yavru dinozora ait olduğu açıklandı.

Araştırma görevlileri ayrıca fosillerin bulunduğu bölgenin o devirde çöl olduğunu ve dinozorların kemiklerine pek rastlanılmayan bir arazi olduğunu belirtti.

(Euronews)