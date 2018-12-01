Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Arjantin'de binlerce kişi G20 karşıtı protesto düzenledi

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de binlerce kişi G20 Liderler Zirvesi karşıtı gösteri düzenledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki 9 Temmuz Caddesi'nde protestoya başlayan göstericiler, Arjantin Ulusal Kongresi'nin bulunduğu meydanda toplandı. Göstericiler, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin politikalarını ve ülkenin ekonomik krizde olduğu bir dönemde G20 Liderler Zirvesi için yapılan harcamaları protesto etti.

Aktivistler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve sol görüşlü partilerin oluşturduğu "G20-IMF Dışarı" grubu (Fuera G20-FMI) devletin ekonomik kriz nedeniyle yaptığı "kesintileri, borçlanmayı ve devlet baskısını" reddeden bir bildiri okudu.

Göstericiler ellerinde ABD Başkanı Donald Trump, IMF Başkanı Christine Lagarde ve Devlet Başkanı Macri'nin fotoğraflarının olduğu dövizler taşıdı.

Gösteride çantasında kesici alet, taş ve misket taşıyan 13 kişi tutuklandı. Gösteri olaysız sona erdi.

Arjantin'de son bir haftada G20'ye karşı 33 gösteri ve kültürel aktivite düzenlenirken, zirve için yaklaşık 40 milyon dolardan fazla para harcandığı tahmin ediliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA