Arjantin'de federal yargıç, bin Selman için istinabe talep etti

Arjantin basınında yer alan habere göre, Federal Yargıç Ariel Lijo, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) bin Selman'ın Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sunması hakkındaki istinabe talepnamesini Türkiye, Yemen ve Suudi Arabistan'a iletti.

Yargıç Lijo'dan istinabe talepnamesi gönderilmesini isteyen Savcı Ramiro Gonzalez, bin Selman'ın insan haklarına karşı suç işlediğinin kanıtlanması halinde, Türkiye, Yemen ve Suudi Arabistan'da hakkında soruşturma açılmamış olsa bile, vatanı dışındaki ülkelerde yargılanabilme kriterinin devreye gireceğini belirtti.

Öte yandan, Selman'ın uluslararası yargılama kapsamında Arjantin'de yargılanıp yargılanamayacağı henüz bilinmiyor. Bu durumda Selman'ın Arjantin'de tutuklanması veya mahkemeye çıkarılması mümkün görünmüyor. Diplomatik temsilcilerle ilgili 1963'te imzalanan Viyana Sözleşmesi'ne göre, hakkında hukuki bir işlem başlatılmadan önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı görevini de yürüten bin Selman'ın diplomatik durumu hakkında bilgi istenilmesi gerekiyor.

Öte yandan istinabe, "Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme tarafından ifadesinin alınması" olarak tanımlanıyor.

- HRW, bulgularını Arjantin’e iletmişti

HRW, Arjantin federal savcısına, Selman'ın Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sunmuştu.

Dosyada, Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil bazı Suudi vatandaşlara işkence edilmesi ve kötü davranılması konusundaki muhtemel rolünün de altının çizildiği aktarılmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.