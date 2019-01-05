İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Arjantin'de halk zamları protesto için sokağa döküldü

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de halk, doğal gaz, elektrik ve ulaşımda uygulanacak yüzde 55'e varan zamları protesto etmek için akşam saatlerinde sokağa döküldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in 11 farklı noktasında toplanan halk, ellerine aldıkları tencere ve farklı sert cisimlerle gürültü çıkararak, "Cacerolazo" ve "Ruidazo" adı verilen gösteri düzenledi.
 
Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve politikalarını protesto ederek slogan atan göstericiler, ellerinde hükümet ve zam karşıtı dövizler taşıdı.
 
Göstericiler, "Burada kamu hizmetlerine yapılan zamları protesto ediyoruz. Hizmetlerin bir kısmını devlet karşılıyordu, bu şekilde ülkenin zenginliği eşit dağıtılıyordu. Artık bu hizmetleri özel şirketler sağlıyor ve devlet yardımları da kesilmiş durumda." açıklamasını yaptı.
 
Devlet Başkanı Macri hükümetinin önceden verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten göstericiler, az kazanan kişilerin daha düşük vergilendirmeye tabi tutulmasını talep etti.
 
Twitter'da açılan #RuidazoNacional tagı ülke gündeminde birinci sırada yer aldı.
 
Akşam saatlerinde başlayan protestolar nedeniyle şehirde bazı caddelerin trafiğe kapanmasıyla ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
 
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de geçen Aralık ayında, 13 milyondan fazla kişinin yaşadığı Buenos Aires'te 2019 için elektrik kullanımına kademeli olarak yüzde 55, toplu ulaşıma yüzde 40 ve ulusal çapta doğal gaza yüzde 35 zam yapılacağı açıklanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

McGurk'ün yerine Jeffrey atandı

McGurk'ün yerine Jeffrey atandı

Huawei'den çalşanlarına IPhone cezası

Huawei'den çalşanlarına IPhone cezası

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

Trump'tan bir hamle daha: Askeri varlığını azaltacak

Trump'tan bir hamle daha: Askeri varlığını azaltacak

Başörtülü kadına çirkin saldırı

Başörtülü kadına çirkin saldırı

'Türkiye ile tamamen uyumluyuz'

'Türkiye ile tamamen uyumluyuz'

İşte Ersun Yanal'ın ilk bombası! Tam 11 yıl Chelsea'de oynadı

İşte Ersun Yanal'ın ilk bombası! Tam 11 yıl Chelsea'de oynadı
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş´ın yeni golcüsü Burak Yılmaz Antalya´ya geldi

Beşiktaş´ın yeni golcüsü Burak Yılmaz Antalya´ya geldi

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

Sikorsky'den jandarmanın o operasyonuna ödül!

Sikorsky'den jandarmanın o operasyonuna ödül!

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA