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Arjantin'de karnaval sırasında sahne çöktü: 34 yaralı

Arjantin’de düzenlenen karnavalda üzerinde seyircilerin bulunduğu platform çöktü, 34 kişi yaralandı.

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Arjantin'de düzenlenen karnavalda üzerinde seyircilerin bulunduğu platform çöktü, 34 kişi yaralandı.

Olay, Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde düzenlenen karnaval sırasında, dans grubunun geçişi sırasında meydana geldi.

Dans grubunun geçişi sırasında platformda bulunanların hep beraber zıpladığı esnada platform bir anda çöktü.

Belediye Başkanı Victor Kieffer, yaralıların çoğunun hafif şekilde yaralandığını ve Cordoba kentinden 90 kilometre uzaklıktaki bölge hastanesinde tedavi altına alındıklarını duyurdu.

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