13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7849
  • 6,3982
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi geri çekildi

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 10 dolarlık kitabı çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'nun geri çekildiğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etik Kurulundan, ünlü bir kitapçıdan kitap çalmakla suçlanan Arjantin'deki büyükelçinin durumunun incelenmesini istedim. Bu arada kendisinin geri dönmesini emrettim. Görüntülerin doğruluğu onaylanırsa görevinden ayrılacak. Sahtekarlığa sıfır tolerans." ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında yer alan görüntülerde, 76 yaşındaki büyükelçinin, 26 Ekim'de Buenos Aires'in en ünlü kitapçılarından El Ateneo Grand Splendid'de raftan aldığı kitabı bir gazetenin arasına koyduğu ve ücretini ödemeden kapıdan çıkarken alarmın çalmasının ardından güvenlik tarafından durdurulduğu görülüyor.

Güvenlik görevlisinin, Oscar Ricardo Valero Recio'nun faturasını kontrol etmesi ve kitabın satın alınmadığının belirlenmesi üzerine polise haber verilerek, Meksikalı büyükelçi hakkında şikayette bulunuldu.

Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan büyükelçi, diplomatik haklara sahip olduğu için Arjantin'de tutuklanma, yargılanma ve cezadan muaf bulunuyor.

Oscar Ricardo Valero Recio'nun çalmakla suçlandığı yaklaşık 10 dolar değerindeki kitabın, Fransız tarihçi Guy Chaussinand-Nogaret'in yazdığı, maceracı ve çapkın Giacomo Casanova'nın biyografisi olduğu belirlendi.

Merkel yine korkuttu: Bu kez dengesini kaybetti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti

Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti

Netanyahu'dan Bağdat saldırısı iddiası

Netanyahu'dan Bağdat saldırısı iddiası

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Facia son anda önlendi

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Facia son anda önlendi

Türkiye dünyaya ‘örnek’ olacak

Türkiye dünyaya ‘örnek’ olacak

‘Yavrularımızı Selahattin Demirtaş kandırmış’

‘Yavrularımızı Selahattin Demirtaş kandırmış’

Beşiktaş üç puanı Umut'la aldı

Beşiktaş üç puanı Umut'la aldı

'Başıboş ineğe trafik cezası' başlıklı haberlere açıklama

'Başıboş ineğe trafik cezası' başlıklı haberlere açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Başkan Erdoğan övmüştü, talep patladı

Başkan Erdoğan övmüştü, talep patladı

Gerçek olduğuna inanmak zor! Doğanın en büyük canlıları

Gerçek olduğuna inanmak zor! Doğanın en büyük canlıları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA