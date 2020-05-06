Arjantin'de küçük uçak iniş sırasında düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

AA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:46

Arjantin basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Chubut eyaletine bağlı Esquel kentinde 4 kişiyi taşıyan Learjet 35 tipi küçük uçağın Antonio Parodi Havalimanı'na inişi sırasında düşmesi nedeniyle 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Buenos Aires eyaletinden gelen uçakta 2 kişilik mürettebat ile bir doktor ve hemşirenin bulunduğu, kazada doktor ve hemşirenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Esquel Bölge Hastanesine kaldırılan mürettebattan yoğun bakıma alınan pilotun durumunun ağır olduğu açıklandı.

Uçağın acilen Buenos Aires eyaletine nakledilmesi gereken çocuk hastayı almak üzere geldiği bildirildi.

Kazaya yoğun sisin neden olduğu tahmin ediliyor.