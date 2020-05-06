İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1565
  • EURO
    7,735
  • ALTIN
    392.103
  • BIST100
    98523.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arjantin'de küçük uçak iniş sırasında düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Arjantin'de küçük uçak iniş sırasında düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de bir küçük uçağın iniş sırasında düşmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:46
ABONE OL

Arjantin basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Chubut eyaletine bağlı Esquel kentinde 4 kişiyi taşıyan Learjet 35 tipi küçük uçağın Antonio Parodi Havalimanı'na inişi sırasında düşmesi nedeniyle 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Buenos Aires eyaletinden gelen uçakta 2 kişilik mürettebat ile bir doktor ve hemşirenin bulunduğu, kazada doktor ve hemşirenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Esquel Bölge Hastanesine kaldırılan mürettebattan yoğun bakıma alınan pilotun durumunun ağır olduğu açıklandı.

Uçağın acilen Buenos Aires eyaletine nakledilmesi gereken çocuk hastayı almak üzere geldiği bildirildi.

Kazaya yoğun sisin neden olduğu tahmin ediliyor.

71 yaşındaki koronavirüs hastası immün plazma tedavisi ile iyileşti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.