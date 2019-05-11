20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı

Arjantin´de bir milletvekili ve devlet yetkilisi, Arjantin Ulusal Kongre binası yakınında silahlı saldırıya uğradı. Milletvekilinin yaralandığı; yanındaki devlet yöneticisinin hayatını kaybettiği saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yerel medya, saldırganların rahat üsluplarına dikkat çekerek, bunun planlı bir saldırı olduğunun düşünüldüğünü yazdı.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Saldırı Arjantin´in başkenti Buenos Aires´te bulunan Arjantin Ulusal Kongre binası yakınlarında meydana geldi. Polisin olaya dair paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Radikal Sivil Birlik (UCR) Partisi milletvekili Hector Olivares ve La Rioja eyaletinin devlet görevlisi Miguel Marcelo Yadon´un kaldırımda yürüdüğü sırada, park halindeki bir araçta bulunan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradığı görülüyor.
 
Çevredekilerin silah sesleri duymasının ardından polisi aramasıyla bölgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, Yadon´un birçok kez vurulduğu ve ambulansta hayatını kaybettiği belirtilirken; 3 kez vurulan Olivares´in de ameliyata alındığı açıklandı.
 
Yerel medyada olayla ilgili yer alan haberlerde, araçtakilerin saldırıdan hemen sonra olay yerini terk etmesi nedeniyle polisin olayı hırsızlık girişimi olarak ele almadığı belirtildi.
 
Saldırıyla ilgili bir televizyon kanalına konuşan milletvekili Jose Cano ise aracın saldırıdan yarım saat önce olay yerine geldiğini ve park ederek Olivares ve Yadon´u beklediğini belirterek, saldırının önceden tasarlanmış olduğunu öne sürdü.

MSB´den F16´lara havada yakıt ihmali paylaşımı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

110 kişilik ekip arıyor.... Dalgıçlar da aramalara katıldı

110 kişilik ekip arıyor.... Dalgıçlar da aramalara katıldı

Yer Rusya: İşadamı canını böyle kurtardı

Yer Rusya: İşadamı canını böyle kurtardı

Emekli olamayana 601 lira

Emekli olamayana 601 lira

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Bakan Gül'den YSK açıklaması

Bakan Gül'den YSK açıklaması

Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı

Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı

Teröristin çantasındaki ilacın karekodundan bağlantıları çözüldü

Teröristin çantasındaki ilacın karekodundan bağlantıları çözüldü

PKK’ya isyan eden Araplara ABD ordusu müdahale etti

PKK’ya isyan eden Araplara ABD ordusu müdahale etti
 

POPÜLER HABERLER

Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi

Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi

Yok böyle kavga... Milletvekilleri birbirine girdi

Yok böyle kavga... Milletvekilleri birbirine girdi

Yerden yüksek Passat

Yerden yüksek Passat

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA