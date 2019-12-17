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Arjantin’de öldürülen turist İngiliz işadamı çıktı

Arjantin’de gaspçılara direnirken kendisine ateş edilmesi sonucu ölen İngiliz turist Matthew Charles Gibbard’ın milyoner iş adamı olduğu ortaya çıktı.

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Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e turizm amaçlı gelen 50 yaşındaki Gibbard ve 28 yaşındaki üvey oğlu Stefan Joshua Zone, dün lüks bir otelin önünde iki kişinin saldırısına uğradı. Ülke basınında yer alan güvenlik kamerası görüntülerine, şehrin en güvenlikli bölgelerinden Puerto Madero’daki 5 yıldızlı Faena Otel’in önünde Gibbard ve Zone’nin iki kişinin gasp girişimine direndiği sırada, gaspçılardan birinin ateş açması sonucu Gibbard’ın hayatını kaybettiği, üvey oğlu Zone’nin bacağından yaralandığı yansıdı. Annesi, eşi, üvey oğlu ve üvey oğlunun kız arkadaşıyla turizm amaçlı Arjantin’e gelen ve koltuk altından girip göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle ölen Gibbard’ın ülkesinde inşaat işiyle uğraşan milyoner olduğu ortaya çıktı. 

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