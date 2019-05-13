Arjantin'de saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti

Buenos Aires Şehri Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, milletvekili Olivares, geçen perşembe sabah saatlerinde danışmanı Miguel Yadon ile Ulusal Kongre yakınında yürüyüşe çıktıkları sırada düzenlenen silahlı saldırıda karnına isabet eden kurşunlar nedeniyle öldü.

UCR'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hector Olivares hayatını kaybetti. Büyük bir üzüntüyle ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Adalet istiyoruz ve katillerin etkili bir ceza almasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Geçen perşembeden beri başkent Buenos Aires'teki Ramos Mejia Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan 61 yaşındaki milletvekilinin iç organlarının iflas ettiği belirtildi.

Milletvekili Olivares ve danışmanı Miguel Yadon'a 9 Mayıs Perşembe sabahı Ulusal Kongre Binası'nın karşısındaki parkta yürüyüş yaptıkları sırada silahlı saldırı düzenlenmişti. Yadon saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olivares ise yoğun bakımda bulunuyordu.

Saldırının bütün şüphelileri yakalanmıştı. Saldırının siyasi değil özel sebeplerden düzenlendiği belirtilmişti.