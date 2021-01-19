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Dünya

Arjantin'de şiddetli deprem

Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından 'tsunami' uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

AA19 Ocak 2021 Salı 06:58 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 06:58
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Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, depremin Mendoza ve Cordoba eyaletlerinin de aralarında bulunduğu birçok yerde hissedildiği kaydedildi.

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