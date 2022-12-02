Arjantin'den Filistin'e destek gösterisi

Filistinli sosyal kuruluşlar ve sol görüşlü grupların çağrısıyla yaklaşık yüz kişi Buenos Aires'in merkezindeki İsrail Büyükelçiliği yakınında toplandı.

Göstericiler, İsrail aleyhinde sloganlar attı ve Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Gösteride, İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinliler anıldı ve İsrail ile Filistin arasındaki su paylaşımındaki adaletsizliğe dikkat çekildi.

Arjantin hükümetinin, İsrailli şirketlerle çalışmasının reddedildiği gösteride, protestocular "İsrail'i siyonist, faşist devlet", Filistin halkına yönelik saldırıları da "soykırım" olarak niteledi.

Gösteriye solcu milletvekili Juan Carlos Giordano da katıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararla 1978'den bu yana 29 Kasım, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak kutlanıyor.