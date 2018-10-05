Arjantin'in eski Devlet Başkanı Menem hakkındaki dava düşürüldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, Arjantin Ulusal Ceza Mahkemesi tarafından, ülkenin El Turco lakaplı Eski Devlet Başkanı Menem'in, 1990'lı yıllarda uluslararası ambargoları delerek Ekvador ve Hırvatistan'a yasa dışı yollardan silah göndermekten yargılandığı 1995'te başlayan dava zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.

88 yaşındaki Menem, 1990'lı yılların başında Panama ve Venezuela'ya silah satışına izin veren 3 gizli cumhurbaşkanlığı kararnamesini onayladı. 6,5 ton olduğu bilinen silahların, o dönemde Birleşmiş Milletler tarafından çatışmalar nedeniyle silah satışı ambargosu koyulan Ekvador ve Hırvatistan'a gönderildiği iddia edildi.

Menem'e yasa dışı silah kaçakçılığı yapmak suçundan 1995'te dava açıldı. Menem, silaha satışına onay veren belgeleri imzaladığını kabul etmiş, ancak silahların Ekvador ve Hırvatistan'a gönderildiğinden haberdar olmadığını söylemişti.

Menem, 2013'de yasa dışı silah kaçakçılığından 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına rağmen cezası onaylanmadığı için hapse girmedi. 23 yıl süren dava, 3 hakimin ikisinin onayıyla zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşürüldü.

Eski Devlet Başkanı Menem hakkında yolsuzluk ve Yahudi Kültür Merkezi saldırısı gibi devam eden çeşitli davalar bulunuyor.

Suriye kökenli olduğu için El Turco lakabıyla tanınan Carlos Saul Menem, 1989-1999 yıllarında Arjantin Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.