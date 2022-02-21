Arjantin'in kuzeyinde orman yangınları: 600 bin hektardan fazla alan zarar gördü

AA, Reuters 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:18 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:18

Arjantin'in Corrientes eyaletinde bir ayı aşkın süredir kırsal alanlarda devam eden yangınlarda 600 bin hektardan fazla alanın yangınlardan etkilendiği açıklandı.

Raporda 7 ila 16 Şubat arasında yangının ilerleme hızının günde neredeyse 30 bin hektara ulaştığı ifade edildi.

Çok sayıda ekibin yangınlarla mücadele ettiğine dikkati çeken Arjantin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Juan Cabandie, "Bölgedeki lojistik sıkıntılar ile yakıt eksikliğinin yanı sıra yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle bazı endişeler mevcut" diye konuştu.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Corrientes eyaletinde devam eden yangınlar, kırsal alanların yanı sıra tarım gelirine ciddi bir ekonomik darbe vururken, bölge yaşayan hayvanların da zarar görmesine neden oldu.

Yangınlar nedeniyle çok sayıda hayvan telef olurken, sosyal medyada hayvanların yangınlar nedeniyle yaşadığı yeri bırakarak kaçtığı görüntüler paylaşıldı.

BÖLGE EKONOMİSİNE BÜYÜK DARBE

Arjantin'deki yerba mate plantasyonlarının çoğu Corrientes'te bulunuyor ve yanan alanların bölgeye milyonlara mal olması beklenen ekonomik bir darbe vuracağı tahmin ediliyor.

Orman yangınlarının bölgedeki yüksek sıcaklıklar ve kuraklık koşulları nedeniyle körüklendiği düşünülüyor.