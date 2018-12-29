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Arkadaşına el bombası verdi, pimini çekip kaçtı

Ukrayna'da bir adam, arkadaşının eline verdiği el bombasının pimini çekip kaçtı. Elinde el bombası ile bekleyen adama polisin müdahalesine dair anların görüntüleri yayınlandı.

  • DHA
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Olay Dnieper bölgesinde meydana geldi. Bir arkadaşının eline verdiği el bombasının pimini çekip kaçması sonrası büyük korku yaşayan adam, durumu polise bildirdi. Patlama riskine karşı elini sımsıkı tutmaya çalışan adamın imdadına bir süre sonra olay yerine gelen polisler yetişti. Polislerden biri hemen adamın elini tutarak gevşemesine engel olurken; diğer polis adamın ve polisin ellerini koli bandı ile bantladı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları ise çevre güvenliği aldıktan sonra adamın elindeki bombayı alarak inceledi. Yapılan incelemede bombanın boş olduğu anlaşıldı.
 
Polis, bombayı arkadaşına veren kişiyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Yakalanan adam, arkadaşına 'şaka' yaptığını; amacının kötü olmadığını söyledi. Polis 'şakacıyı' ve arkadaşını gözaltına aldı.

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