Arkasında PKK var! Etkisiz hale getirildi

AA 22 Ağustos 2021 Pazar 00:59 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 00:59

IKBY Peşmerge Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın Erbil ve Süleymaniye vilayetleri arasında Kandil'e yakın Zini Verte bölgesinde 25 litrelik TNT kalıbını yerleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ön incelemelere göre, tüm şüphelerin, patlayıcının yerleştirilmesinin arkasında PKK'nın olduğunu gösterdiği ve patlayıcının etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Peşmerge Bakanlığından geçen haziran ayında yapılan açıklamada da PKK'nın Duhok kentinde yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı belirtilmişti.

Terör örgütü PKK, Irak hükümeti ile IKYB arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşma sonrası IKBY'deki terör eylemlerini artırdı.

Sincar Anlaşması'ndan rahatsız olan PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya ve dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor.

IKBY'de yüzlerce köyü işgali altında tuttuğu, barışçıl protestoları şiddete teşvik ettiği ve diplomatik misyonları hedef aldığı belirtilen PKK'nın, Sincar Anlaşması sonrası Peşmerge, polis, memur ve sivillere yönelik artan saldırıları dikkati çekiyor.