Arktik Konseyi'ne Rusya olmadan devam edecekler

Kuzey Kutbu Devletleri ile yerli halkları ve çevre konularını ele alan Arktik Konseyi'nin 7 ülkesi, 3 Mart tarihinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline sebebiyle konseye katılımlarına ara verdiklerini duyurmuşlardı. Kanada, Finlandiya, İzlanda, Danimarka Krallığı, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan 7 ülke, dün Kanada'nın Ottawa kentinde bir araya gelerek toplantı yaptı.

RUSYA'YI İÇERMEYEN PROJELERLE DEVAM EDECEĞİZ

Toplantı sonunda ortak açıklama yapan Arktik 7'lisi, "3 Mart'tan bu yana, bu ülkelerden temsilciler, Arktik Konseyi'nin çalışmalarının yeniden başlamasına izin verecek yöntemleri inceledi. Arktik Konseyi'nin çevresel işbirliği için kalıcı değerine ikna olduk, bu foruma ve önemli çalışmasına desteğimizi yineliyoruz. Rusya Federasyonu'nun katılımını içermeyen projeler üzerinde Arktik Konseyi'ndeki çalışmalarımızın sınırlı bir şekilde yeniden başlatılmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

HARİTALI CEVAP: RUSYA'SIZ OLMAZ

Konseye 2021 ila 2023 arasında Başkanlık yapan Rusya'nın Kanada Büyükelçiliği, ortak açıklama sonrası Kuzey Kutbu'nun bir haritasını paylaşarak "Rusya'sız Arktik Konseyi olmaz" ifadelerini kullandı.