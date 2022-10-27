Arnavutluk Başbakanı Rama ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen görüştü

Başbakan Rama ve von der Leyen, başkent Tiran'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Rama, burada yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı'nın Batı Balkanlara yaklaşımı sayesinde yalnız olmadıklarını söyledi.

Görüşmenin özel bir değeri olduğunu belirten Rama, von der Leyen ile Ukrayna savaşını ve Avrupa genelinde hissedilen koşulları görüştüklerini söyledi.

Rama, "Tarihte ilk kez 6 Aralık'ta Tiran'da AB ile Batı Balkanlar Zirvesi düzenlenecek. Tüm Avrupa ve Batı Balkanlardan liderler bu zirve için Tiran'a gelecek." dedi.

- Arnavutluk AB yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor

Von der Leyen ise Arnavutluk'un AB ile üyelik müzakerelerinin başlamasına değinerek "Siz, her zaman AB değerlerine karşı bağlılığınızı gösterdiniz. Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın acımasız saldırgan savaşına verdiği yanıtla tamamen uyumlusunuz." dedi.

Arnavutluk'un AB yolunda kararlı bir şekilde ilerlediğine işaret eden von der Leyen, son yayımlanan raporun Arnavutluk'un gerçekleştirdiği tüm ilerlemeyi gösterdiğini anımsattı.

Batı Balkanlar için bir enerji destek paketi önerdiklerini anlatan von der Leyen, bu paket ile yüksek enerji fiyatlarının vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki etkisini azaltmak istediklerini vurguladı.

Ayrıca von der Leyen, AB'nin ortak finansmanıyla inşa edilen Tiran-Dıraç demir yolu hattının şantiyesini ziyaret etti.