Ülke gizemli katamaranı konuşuyor: Türk bayraklı Atik Bey’in sırrı

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Arnavutluk gizemli katamaranı konuşuyor: Atik Bey’in sırrı

Türk bayrağı taşıyan ‘Atik Bey’ isimli katamaran Arnavutuk’un Şingin sahiline 12 mil mesafede motoru çalışır halde boş olarak bulundu. Katamarandan 31 yaşındaki Sezgin Yavuz’a ait belgeler çıktı. Arnavutluk basınının yerel polise dayandırarak verdiği bilgilere göre, teknede uyuşturucu ya da kaçak yolcu taşınmış olabilir.

  • DHA
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Atik Bey isimli katamaran 25 Ağustos’ta iki kez Hırvatistan’ın Trogir Limanı’ndan çıkış yaptı. Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre ilki yerel saatle 06.32’de, diğeri ise 09.25’teydi. 14 metrelik Atik Bey’in rotası çok yakındaki Split Limanı’na oldu. Buradan da aynı gün saat 16.49’da çıkış yapıldı. Atik Bey, Split’ten sonra yine Hırvatistan’a bağlı Korcula Adası’na yanaştı. 28 Ağustos’ta rota bu kez Karadağ’a bağlı Budva oldu. Kamataran 30 Ağustos’ta yerel saatle 17.03’te Budva’dan ayrıldı. Uydudan yerini gösteren AIS sistemini 2 Eylül 2019 günü saat 17.41’de Adriyatik Denizi’nde kapattı.
 
Arnavut balıkçılar önceki gün Türk bayrağı taşıyan Atik Bey’i Şingin sahiline 12 mil açıkta gördü. Arnavutluk Sahil Güvenlik ekiplerine teknenin rüzgârla sürüklendiği bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri Atik Bey’e çıktığında katamaranda kimseyi bulamadı. Motorlar çalışır haldeydi. Katamaranda Türk vatandaşı Sezgin Yavuz adına düzenlenmiş pasaport bulundu. Teknenin bayrak direğine Türk bayrağının altında Galatasaray bayrağı çekildiği belirlendi.
 
 
Şingin Limanı’na çekilen Atik Bey’de Arnavut polisi detaylı inceleme yaptı. Tiran’dan gelen ekipler aynı zamanda İnterpol’den de destek istedi. Arnavutluk basınında yer alan bilgilere göre, polis teknede uyuşturucu ya da kaçak yolcu taşınma ihtimali üzerinde duruyor. Yine basında yer alan bilgilere göre, teknede pasaportu bulunan Sezgin Yavuz’un Arnavutluk’ta yaşayan akrabaları tekneyi teslim almak için polise başvuruda bulundu.
 

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