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Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama'ya yumurtalı saldırı düzenledi

Arnavutluk meclisinin oturumunda Başbakan Edi Rama'ya ana muhalefetteki Demokratik Partiden bir milletvekili yumurta attı.

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Arnavutluk meclisinde oturumda söz alan Başbakan Edi Rama'ya, kürsüde konuştuğu sırada PD milletvekili Endri Hasa yumurta fırlattı.
 
Saldırının ardından meclis koruma görevlileri olaya müdahale ederek Rama'yı koruma altına aldı.
 
Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, gerginliğin ardından oturuma ara vererek milletvekili Hasa'yı meclis çalışmalarından 10 günlüğüne uzaklaştırma kararı aldı.
 
Oturuma, eylülde başlayan meclis çalışmalarını boykot eden muhalefet partileri PD ve Arnavutluk Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) milletvekilleri katıldı.
 
Mecliste, Arnavutluk Cumhuriyeti ile Eurojust (AB ülkeleri arasında yargı iş birliğini öngören kurum) arasında iş birliği anlaşmasının onaylanmasını öngören yasa tasarısının yanı sıra bazı yasa tasarıları görüşüldü.
 
Öte yandan, ülkedeki devlet üniversitelerinin öğrencileri, eğitim harçlarının düşürülmesi talebiyle yaptıkları protestoya bugün de meclis binası önünde devam etti. 5 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda öğrenciler eğitim harçlarının yarıya düşürülmesinin yanı sıra üniversitelerin idare kurullarında temsil hakkı, yurtlardaki koşulların iyileştirilmesi gibi taleplerde bulunuyor.

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