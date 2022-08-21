İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2022 Pazar / 24 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0876
  • EURO
    18,1625
  • ALTIN
    1016.26
  • BIST100
    3020.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arnavutluk'taki askeri tesisi görüntüleyen 4 Çekya vatandaşı yakalandı
Dünya

Arnavutluk'taki askeri tesisi görüntüleyen 4 Çekya vatandaşı yakalandı

Arnavutluk'un Berat bölgesindeki bir askeri tesiste, fotoğraf çektikleri şüphesiyle 4 Çekya vatandaşı emniyet güçlerince gözaltına alındı.

AA21 Ağustos 2022 Pazar 19:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Berat Bölge Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Poliçan askeri tesisindeki tünellerden birinde Çekya vatandaşı olan 38 yaşındaki P.B. ve 34 yaşında M.M.G'nin fotoğraf makineleriyle hareket ettiklerinin saptandığı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet güçleri iş birliğinde tünellerin birinde 2 kişinin daha olduğu bilgisinin alınması üzerine detaylı kontrol yapıldı. Tünellerin birinde Çekya vatandaşı olan 51 yaşındaki TH.M. ve 42 yaşındaki R.B. olmak üzere 2 kişi daha saptandı." ifadesi kullanıldı.

Arnavutluk Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada da söz konusu Çekya vatandaşlarının polis tarafından gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Dün akşam, Elbasan bölgesine bağlı Grameç şehrindeki bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi gözaltına alınmış, felç geçirmesine neden olan gaza maruz kalan 2 Arnavut asker de yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.