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Dünya

Arnavutluk'tan Türkiye'ye övgü

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü nedeniyle Türkiye'yi takdir etti.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 19:21 - Güncelleme:
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Başbakan Rama, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ukrayna'dan tahıl ihracatının sağlanması için oynadıkları kritik rol ve çabalarından dolayı takdir ettiğini belirtti.

Rama, "Bu, devletler arasındaki sorunları çözmenin tek yolunun diyalog ve diplomasi olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, dün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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