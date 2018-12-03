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Eski siyasetçi, sinema oyuncusu ve aktivist Schwarzenegger, Trump için 'çatlak' tabirini kullandı

Eski siyasetçi, sinema oyuncusu ve aktivist Arnold Schwarzenegger, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararına tepki göstererek, 'Evet bizim çatlak bir başkanımız var ve (Paris İklim Anlaşması'nın) dışında kalıyor. Ancak ABD, Washington'daki bir liderden daha fazlasıdır.' dedi.

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Polonya'nın Katoviçe kentinde düzenlenen 24'üncü İklim Konferansı'nda  konuşan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, kendisine ayrılan  sürenin bir kısmını oyuncu Schwarzenegger ile paylaştı.
 
Amerikan vatandaşı olan Schwarzenegger, ABD Başkanı Trump'ın, Paris  İklim Anlaşması'ndan çekilme kararına tepki göstererek, "Evet bizim çatlak bir başkanımız var ve (Paris İklim Anlaşması'nın) dışında kalıyor. Ancak ABD,  Washington'daki bir liderden daha fazlasıdır." diye konuştu.
 
ABD'de birçok kamu kurumunun Paris İklim Anlaşması'nın gereklerini  yerine getirmeye çalıştığına dikkati çeken Schwarzenegger, Trump anlaşmayı kabul  etmese de ABD'nin anlaşmanın içinde olduğunu savundu.
 
Schwarzenegger, "Bizim Washington'da çok geri kalmış bir hükümetimiz  var." ifadelerini kullanarak, Paris İklim Anlaşması'nda kararlaştırılan  hususların hayata geçirilmesinin dünyanın geleceği açısından önemini vurguladı.
 
Fransa'nın Paris kentinde yaklaşık 190 ülkenin imzaladığı iklim  anlaşmasını, ülkesi için "aşırı adaletsiz" olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump,  2017 Haziran'da anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

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