Aromalı e-sigaralara yasak
ABD New York Eyaleti Yönetimi, 6 kişinin ölümüne yol açan elektronik sigaraya bağlı gizemli akciğer hastalığının ardından harekete geçti.
Vali Andrew Cuomo aromalı elektronik sigaraların yasaklanması talimatı verdi. Cuomo bu aromaların elektronik sigaraları gençler için çekici hale getirdiğini savundu. New York Kamu Sağlığı Konseyi’nin iki hafta içinde aromalı elektronik sigara yasağını uygulamaya geçirmesi bekleniyor. Bugüne kadar 450 kişide görülen ve 6 ölümle sonuçlanan gizemli hastalığa elektronik sigaraların yol açtığı tahmin ediliyor.
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