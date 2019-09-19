26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6781
  • 6,2711
  • 274.585
  • 101930
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Aromalı e-sigaralara yasak  

ABD New York Eyaleti Yönetimi, 6 kişinin ölümüne yol açan elektronik sigaraya bağlı gizemli akciğer hastalığının ardından harekete geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vali Andrew Cuomo aromalı elektronik sigaraların yasaklanması talimatı verdi. Cuomo bu aromaların elektronik sigaraları gençler için çekici hale getirdiğini savundu. New York Kamu Sağlığı Konseyi’nin iki hafta içinde aromalı elektronik sigara yasağını uygulamaya geçirmesi bekleniyor. Bugüne kadar 450 kişide görülen ve 6 ölümle sonuçlanan gizemli hastalığa elektronik sigaraların yol açtığı tahmin ediliyor. 

 

Katil İsrail askerleri vurdukları Filistinli kadına yardımı engelleyerek ölmesini bekledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan 'Neşet Ertaş' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Neşet Ertaş' paylaşımı

Ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

'Eğer ekonomi terse dönerse...'

'Eğer ekonomi terse dönerse...'

PKK'lı terörist teslim oldu

PKK'lı terörist teslim oldu

Galatasaray deplasmandan puanla döndü

Galatasaray deplasmandan puanla döndü

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Bolton'un yerine O'Brien geldi

Bolton'un yerine O'Brien geldi

'Saudi Aramco saldırısı savaş nedeniydi'

'Saudi Aramco saldırısı savaş nedeniydi'
 

POPÜLER HABERLER

Katil İsrail askerleri vurdukları Filistinli kadına yardımı engelleyerek ölmesini bekledi

Katil İsrail askerleri vurdukları Filistinli kadına yardımı engelleyerek ölmesini bekledi

Yıllardır ata tohumuyla üretiliyor... Pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı

Yıllardır ata tohumuyla üretiliyor... Pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı

Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu

Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA