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Arsenal’den Hitler’e forma!

İngiliz futbol devi Arsenal’in forma tanıtım kampanyası skandala dönüştü. İnternetten paylaşım yapan kullanıcıların adlarını yeni sezon formalarına yazacağını duyuran sponsor şirket, “Yahudilere ölüm” ve “Masum Hitler” gibi ifadeleri gözden kaçırınca ırkçılığa alet oldu. 

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal futbol takımının yeni sezon forma tanıtımı bir halkla ilişkiler faciasına dönüştü. Forma sponsoru spor malzemeleri üreticisi Adidas, yeni sezon ürünleri için özel bir kampanya başlattı. Arsenal’in “Burası Evimiz” kampanyasını Twitter’dan paylaşan şirket, etkileşime geçecek kullanıcıların isimlerinin formalara yazılacağı duyurdu. Etkileşime giren bazı kullanıcıların ırkçı ifadeler içeren takma isimler kullanması nefret suçunun pazarlanmasına neden oldu. 

KAMPANYA BİTTİ  

Irkçı ifadeleri gözden kaçıran şirket, formaların arkasına ”Yahudilere ölüm”, “Masum Hitler”, “Bütün siyahiler ölsün” gibi, ırkçı, aşağılayıcı ve hakaret içeren kullanıcı isimlerini yazdı. Bu isimlerin yazıldığı forma görüntülerinin paylaşılmasıyla, kampanya skandala dönüştü. Bir marka yetkilisi konuyla ilgili CNN’e verdiği demeçte “Kötü niyetli bir azınlığın kampanyamızı sabote ettiğini fark edince bu duruma hemen bir son verdik” dedi. Eylemi kınayan belirten Arsenal kulübü de ırkçılığın futbolda yeri olmadığını vurguladı.

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