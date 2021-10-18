Artan petrol fiyatları için harekete geçtiler! Çok büyük zararlar verecek

Reuters 18 Ekim 2021 Pazartesi 10:23 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 10:23

Kishida bakanlar kuruluna, yüksek petrol fiyatlarının verdiği hasarı azaltmak için "esnek bir şekilde gereken kararları almaları" yönünde talimat verdiğini söyledi.

Kishida gazetecilere "Petrol fiyatlarındaki hareketlerin yerel sanayi ve bireylerin geçimleri üzerindeki etkisini yakından izliyoruz" dedi.

Küresel emtia enflasyonu ve zayıf yen, enerji ihtiyacının çok küçük bir kısmını ithal eden Japonya'daki şirketler için hammadde ithalatının maliyetini artırdı.

Artan maliyetler, Asya'daki tedarik zinciri kesintilerinin ihracat ve üretim üzerindeki etkileriyle mücadele eden dünyanın üçüncü en büyük ekonomisinin sıkıntılarını artırdı.

Şirketler, zayıf tüketim nedeniyle halka daha yüksek maliyetler yüklemekten çekinirken, Japonya'nın çekirdek tüketici enflasyonu sıfıra yakın kalmaya devam ediyor.

Ancak gıda ve benzin fiyatları 31 Ekim'de yapılacak alt meclis seçimleri öncesinde tırmanmaya devam ediyor ve Kishida'nın ekonomiyi canlandırma ve alım gücünü artırma vaadini yerine getirme konusundaki zorluklarını artırıyor. Benzin fiyatları ise son yedi yılın zirvesine tırmandı.

Nomura Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Takahide Kiuchi, petrol maliyetlerindeki artışın ve yende şimdiye kadar görülen düşüşün, bu yıl Japonya'nın tüketimini %0.85 oranında azaltacağını tahmin ediyor.

Kiuchi, "Ham petrol fiyatları yükselmeye ve yen düşmeye devam ederse, bu durum tüketime büyük zarar verecek ve Japonya'nın ekonomik toparlanmasını geciktirecek" dedi.

Tüketimde toparlanma, Japonya ekonomisinin salgın hastalığın neden olduğu durgunluğun ardından sürekli bir toparlanma aşamasına geçmesi için oldukça önemli.

Japonya Merkez Bankasına yakın kaynaklara göre, merkez bankasının bu mali yıl için ekonomik büyüme tahminini düşürmesi bekleniyor.