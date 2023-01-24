Artık bardak taştı! Başkan Erdoğan'ın sözleri dünyada yankılandı

Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim'e saldırısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç yönetimine tepki gösterdi.

"Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda, artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e yönelik bu sözleri dünya basınına damga vurdu.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

İsveçli Aftonbladet gazetesi Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıdı.

Haberde Stokholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Dr. Paul Levin'in, "Kuran-ı Kerim'e saldırı bardağı taşıran son damla" sözlerine yer verildi.

Svenska Dagbladet gazetesi de, İsveç'in NATO başvurusunda destek göremeyeceğini aktardı.

Finlandiya'nın İsveç'ten bağımsız NATO'ya üye olabileceğini yazdı.

"PALUDAN'IN GÖSTERİSİNE İZİN VERMENİN SONUÇLARI"

Londra merkezli haber ajansı Reuters da, Erdoğan'ın açıklamalarını öne çıkardı.

Son gelişmelerin Türkiye ve İsveç arasındaki gerilimi artırdığı belirtildi.

İngiliz BBC, Fransız Ouest France, Katar merkezli Al Jazeera de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'i uyardığına dikkati çekti.

Amerikan Washington Post gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini 'Paludan'ın gösterisine izin vermenin sonuçları' olarak değerlendirdi.